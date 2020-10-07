شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى:ندعم مرتضى منصور مثل الجماهير والسوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ‏طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أنه ورموز الزمالك استجابوا لدعوة فاروق جعفر بالحضور اليوم من أجل دعم استقرار نادي الزمالك ومجلس إدارته الممثل في المستشار مرتضى منصور.

وأكد «يحيى» أن المجلس الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور نجح في عمل طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات والبطولات.

وأضاف: «جئنا هنا لندعم استقرار نادي الزمالك ومجلس إدارته مثلما فعلت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومثلما فعلت السوشيال ميدا من مظاهرة حب لرئيس الزمالك».