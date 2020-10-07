شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطي: مجلس إدارة الأهلي تعرض لضغوط لا يتحملها بشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة تعرض لضغوط لا يتحملها بشر، وقال إنه لولا التماسك لكان نصف أعضاء المجلس رحلوا واستقالوا من مناصبهم.

وكشف «الدماطي» في تصريحات تلفزيونية: «نظرًا لصغر سني محسوب على الأعضاء تحت السن مهند مجدي ومحمد الجارحي، لأني قريب منهم والبعض يظن أني عضو تحت السن».

ونفى «الدماطي» أنه يكون هو و«الجارحي» و«مهند» يشكلون أي جبهة مستقلة داخل المجلس، وقال إنه لكل عضو رأيه المستقل يقوله بمنتهى الشفافية، «لكن في الوقت نفسه نحن لسنا آلات أو مكن، فقد أختلف أنا والجارحي في جلسة على أمر ما ثم نتفق في الجلسة التالية مباشرة على أمر آخر».