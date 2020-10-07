شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي ينفي التقدم باستقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديم استقالته من إدارة القلعة الحمراء في أي وقت من الأوقات سابقًا أو حاليًا.

وقال «الدماطي» في تصريحات تليفزيونية ردًا على سؤال الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة ما تردد عن تقديمته استقالته: «عمري ما أضع مجلس الإدارة في موقف محرج بتقديم استقالتي، ولن أخذل جمهور الإهلي بإقدامي على الاستقالة، لأنهم وضعوا ثقتهم في شخصي، وأكرر لن اخذلهم ولم أقدم استقالتي».