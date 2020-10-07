شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطي: نختلف داخل مجلس الأهلي لكن الجميع يدعم رأي الأغلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حلوله ضيفا على الإعلامي أحمد شوبير، بإعلانه وجود اختلافات في وجهات النظر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في أي موضوع يتم طرحة على طاولة الاجتماعات.

وقال الدماطي في تصريحات تليفزيونية لشوبير: «الكل كان مفكر ان نجاح القائمة كاملة إننا هنمشي وراء أي قرار شمال شمال يمين يمين، لكن هذا لا يحدث وكل عضو في مجلس الأهلي يتمسك برأيه ضد الآراء الأخرى».

وتابع: «في نهاية الاجتماع الجميع يدعم رأي الأغلبية في أي قرار وهذا ما تعلمته قبل دخول المجلس قد اختلف في رأي وعضو أخر يوافق والعكس صحيح».