الأهلي يضم ثنائي السلة عمرو الجندي وعمر طارق لمدة 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم ثنائي السلة عمرو الجندي وعمر طارق لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق، لاعبي نادي الجزيرة، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.
وأوضح «عبدالقادر» أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي في مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
وقام طارق الغنام، المدير الإداري لفريق السلة، بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الااستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي.
وانتظم الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم.
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