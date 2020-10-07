شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرًا عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيستو موسمياني، المدير الفني للأهلي من سامي قمصان، المدرب المساعد، تقريرًا عن فريق بيراميدز الذي سيواجه الأهلي، الأحد المقبل، في الدوري.
ويرغب المدرب في دراسة المنافس جيدًا، والتعرف على مواطن القوة والضعف عند الفريق لوضع برنامج تدريبى خاص للمواجهة التي يعتبرها من أصعب المباريات التي تواجه الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع إنبي في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وينتظر أن تشهد تشكيلة الأهلى عدة تغييرات لرغبة موسيمانى إراحة الأساسيين خوفا من الإصابات ومنح الناشئين والبدلاء الفرصة خاصة أن الفريق حسم الدروى قبل نهاية الموسم.
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