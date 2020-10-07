شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس حقن محمد الشناوي بـ«الكورتيزون» للحاق بمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيستو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلى لمناقشته في موقف محمد الشناوى، حارس المرمى من اللحاق بمباراة الفريق مع الوداد المغربى المقررة 17 أكتوبر الجارى في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وذلك بعدما تعرض اللاعب لشد في العضلة الضامة.

ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن المدير الفني استفسر من الطبيب عن إمكانية حقن الشناوى بالكورتيزون في حالة عدم تماثلة للشفاء قبل السفر إلى المغرب، وذلك لرغبته في مشاركته خلال المباراة، نظرًا لصعوبتها أمام الفريق المغربى، فضلًا عن عدم قناعته بمستوى على لطفي، وتقرر عقد جلسة مماثلة عقب مواجهة بيراميدز لحسم موضوع حقن الحارس.

كما طلب المدير الفنى من الطبيب تقريرا يوميا عن الشناوى للاطمئنان على سير الأمور في برنامجه العلاجى، وقام الشناوي بإجراء جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.