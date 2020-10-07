أكد محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق أن النادي كان في حاله يرثى لها منذ عشرة أعوام، ولكن بقدوم المستشار مرتضى منصور تحول الأمر تماماً وأصبح نادي الزمالك في منتهى القوة .
وقال الخواجة خلال جلسة رموز النادي المقامة حاليا : "نحن الآن خلف كيان نادي الزمالك وخلف رئيس نادي الزمالك، فهو قام بالعديد من الأعمال التي يشهد بها الجميع".
وأضاف الخواجة :"مرتضى منصور صاحب بصمة واضحة مع كل الفرق الجماعية والفردية بنادي الزمالك، ونجح في فرض الاستقرار، نحب رئيس الزمالك لانه رجل وطني يعشق تراب بلده وهو دائما حريص على الدفاع عن حقوق النادي لذلك أقول له نحن خلفك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الخواجة: نقف خلف كيان الزمالك وندعم رئيس النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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