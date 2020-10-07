أسوان يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الحدود

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج تحليل "رابيد تسيت" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود غدًا الخميس، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ستاد الشرطة بالعباسية.

ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى للفريق؛ إذ يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق الانتصارات متتالية

فى المسابقة.

ويسعى أبناء الجنوب إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية بنفس النتيجة هدف نظيف، بداية من مباراة الجونة ثم المصرى وأخيرًا وادى دجلة، حيث كان الفوز على الزمالك هو آخر انتصار حققه أبناء الجنوب.

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من جانبه، شدد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان على أهمية التركيز والروح والالتزام داخل وخارج الملعب، وشدد رئيس مجلس الإدارة على حرص وسعى إدارة النادى

على توفير المستحقات المالية أولا بأول، مؤكدًا أن نادى أسوان ملتزم تاريخيًا وماليًا تجاه حقوق جميع من يعمل بالمنظومة الكروية وإدارة النادى لن تبخل على الفريق بما يستحقة من مكافأت مالية بعد تحقيق أمال جماهير أسوان بالبقاء فى الممتاز.

ونقل سليمان رسالة دعم ومساندة وثقة باسم مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء بالممتاز بعد النتائج الإيجابية والصورة التى ظهر بها الفريق ونالت تقدير واحترام الجميع.

وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 34 فى المركز الـ 12 بعد ثلاث هزائم متتالية؛ إذ خاض أسوان 31 جولة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 13 آخرين.