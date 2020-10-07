فاروق جعفر: الزمالك يتعرض لحرب هدم استقرار.. وندعم رئيس النادي

أعرب فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق عن استياءه من القرارات الصادرة مؤخرا من اللجنة الأوليمبية المصرية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

ووصف جعفر ما يتعرض له نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بالحرب لهدم استقرار القلعة البيضاء.

وأوضح جعفر خلال الاجتماع المقام حاليا

بين الرياضيين في مقر الزمالك أن كل القرارات مرفوضة نهائيا وغير مقبولة خاصة وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في مستقبل رئيس النادي.

تابع فاروق جعفر أن جموع الرياضيين وأبناء الزمالك يقفون بجوار رئيس

النادي بصفته الرمز الحقيقي مشيرا إلى أن مرتضى منصور له الفضل الأكبر في التطور الكبير في المنشاءات.

وقال جعفر إنه لا يوجد زملكاوي على وجه الأرض يوافق على ما يتعرض له رئيس النادي مطالبا جموع الرياضيين بضرورة التماسك وتوجيه مطالبهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علي عبد العال للحفاظ على استقرار النادي ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة