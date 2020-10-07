سر عدم معاقبة لاعبي المصري من جانب لجنة الانضباط

كشف مسؤولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، سبب عدم معاقبة لاعبي المصري بعد أزمتهم مع إمام عاشور لاعب الزمالك في مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي في الجولة ٣١ للدوري.
قال مسؤولو اللجنة إن تقرير الحكم لم يذكر اي شيء يدين لاعبي المصري وكذلك مراقب المباراة وبالتالي لم تصدر عقوبات ضد اللاعبين.
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وغرامة مالية قدرها100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.
كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من اليوم الموافق 6 أكتوبر 2020 لما
وتغريم النادي المصري 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها.
كما قررت اللجنة إيقاف محمد ابراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن مسابقة الدوري الممتاز وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة.
وإيقاف علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه مع بتروجيت بمسابقة القسم الثاني للدوري.
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