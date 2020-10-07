رضا الويشي يقود هجوم نادي مصر أمام المصري بالدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي مصر تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي ستقام اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز بستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة 32 للدوري الممتاز. ويضم تشكيلة إف سي مصر كل من : من : حارس المرمى: عصام ثروت الدفاع: شريف أشرف - أحمد أوكا - أحمد يوسف- إسلام صالح Advertisements الوسط: مصطفى سلطان - هشام عبدالحميد - محمود توبة - مانديدا مانديدا الهجوم : ديليس ألفيس - رضا الويشي. ويحتل بيراميدز قبل لقاء اليوم المركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما رصيد اف سي مصر 21 نقطة محتلًا المركز قبل الأخير" الـ17" وهبط بالفعل لدوري القسم الثاني مع طنطا المتذيل لجدول الدوري برصيد 18 نقطة.

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