طارق يحيى: جئنا لدعم الزمالك والمستشار مرتضى منصور

أكد ‏طارق يحيي نجم الزمالك السابق أنه ورموز الزمالك استجابوا لدعوة فاروق جعفر بالحضور اليوم من اجل دعم استقرار نادي الزمالك ومجلس إدارته الممثل في المستشار مرتضى منصور. ومجلس إدارته الممثل في المستشار مرتضى منصور. وأكد يحيى أن المجلس الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور نجح في عمل طفرة كبيرة في مستوى الإنشاءات والبطولات. كبيرة في مستوى الإنشاءات والبطولات. وأضاف: "جئنا هنا لندعم استقرار نادي الزمالك ومجلس إدارته مثلما فعلت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر". ومجلس إدارته مثلما فعلت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر".

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