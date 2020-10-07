تشكيل بيراميدز أمام نادي مصر.. جون أنطوي في الهجوم

أعلن أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نادي مصر على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الجوي في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالآتي : الحارس: مهدي سليمان الدفاع: احمد توفيق، عبد الله بكري ، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي. Advertisements الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل الهجوم: جون أنطوي

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