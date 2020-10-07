الاتحاد السعودي يكشف عن قميص النادي الجديد خلال أيام

يستعد نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن قميص النادي الجديد والذي سيتم استخدامه خلال الموسم الكري الجديد 2020 – 2021 .

وقال صحيفة الجزيرة السعودية في

تقرير لها اليوم الأربعاء: سيتم تدشين طقم الاتحاد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة إذ تم الانتهاء من تصوير التيشرتات الجديدة على لاعبي الفريق.

ونجح الاتحاد في الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد صراع قوي مع شبح الهبوط استمر حتى الجولة الأخيرة من دوري المحترفين للموسم الماضي.