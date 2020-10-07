أياكس يستغل توصية الفيفا ويرفض ذهاب 4 من لاعبيه الأفارقة لمنتخباتهم!

أكد أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء، أنه رفض السماح لأربعة من لاعبيه الأفارقة بالسفر والانضمام إلى منتخباتهم الوطنية هذا الأسبوع لأنهم سيضطرون إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى هولندا.

وسيبقى الدولي الغاني “محمد قدوس” والثنائي المغربي “زكريا لبيض ونصير مزراوي”، بالإضافة إلى البوركيني “لاسينا تراوري” في هولندا.

ويأتي هذا القرار من أياكس، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أحقية الأندية في رفض إطلاق سراح لاعبيها هذا الشهر إلى منتخباتهم إذا واجهوا دخول فترة الحجر الصحي أو العزلة الذاتية عند عودتهم إلى أنديتهم.

ويجب عادة السماح للاعبين إذا تم استدعاؤهم للواجب الوطني خلال فترة التوقف الدولي لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية أعلنت عن التساهل هذه المرة وسط ارتفاع حاد في إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

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ووقع محمد قدوس مع أياكس مؤخرًا من “نورشيلاند” الدنماركي وكان سينضم إلى منتخب غانا في مباراتين وديتين ضد مالي وإيران، على أن تلعب في تركيا. فيما يقيم المغرب على أرضه مباريات ودية ضد السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتلعب بوركينا فاسو بدورها ضد المنتخب الكونجولي يوم الجمعة، وتلعب أمام مدغشقر الأسبوع المقبل في المغرب أيضا.

وانضم زميلهم حارس مرمى أياكس الكاميروني “آندري أونانا” إلى فريقه الوطني لكنه سيبقى في هولندا حيث يلعب ضد اليابان في أوتريخت يوم الجمعة القادم.