سوق الانتقالات | بموافقة لوشيسكو.. الهلال يحسم صفقة من العيار الثقيل مقابل 5 ملايين ريال

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع مسئولي الاتفاق، على شراء عقد فواز الطريس، في إطار استراتيجية الفريق الأزرق لدعم الفريق بصفقات محلية، استعدادًا لانطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة المقبلة (2020-2021).

وذكرت مصادر، بأن الهلال توصل لاتفاق مع الاتفاق على ضم الطريس، مقابل حصوله على مبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، الذي وافق بشكل رسمي على إرتداء قميص الزعيم في الموسم المقبل.

وكان الهلال قد فتح ملف المفاوضات مع الطريس منذ عدة أشهر، بعدما لفت أنظار الجهاز الفني للزعيم بقيادة “رازفان لوشيسكو“، حيث توصل الطرفان إلى صيغة اتفاق نهائي من أجل انتقاله لصفوف بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية.

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وأكدت المصادر، بأن فواز الطريس سيحصل على الحد الأعلي من سقف الرواتب السنوية، بحسب لائحة لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم السعودي.

وكشفت، بأن إدارة الهلال تريد ضم لاعبين محليين آخرين، علاوة على التفاوض مع بعض العناصر الأجنبية، تمهيدًا للتوقيع معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيعلن نادي الهلال عن صفقة الطريس خلال الساعات المقبلة، بعد الحصول على كافة الأوراق وتوقيع العقود بشكل رسمي.