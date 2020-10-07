أخبار ريال مدريد | لوكا مودريتش يطمح إلى الاعتزال بقميص النادي الملكي

أوضح نجم ريال مدريد، الدولي الكرواتي “لوكا مودريتش” عزمه توقيع عقد جديد في سانتياجو برنابيو لإنهاء مسيرته الكروية بقميص النادي الملكي.

ولعب لوكا مودريتش دورًا محوريًا في نجاح ريال مدريد في السنوات الأخيرة بعد قدومه في الميركاتو الصيفي 2013 من نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أكثر من 300 مباراة في جميع المسابقات مع عملاق الدوري الإسباني، وفاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، كما أنهى هيمنة “كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي” على جائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية” بعدما فاز بها في 2018.

وينتهي عقد لوكا مودريتش الحالي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2020-21، لكنه لم يوافق بعد على شروط التمديد مع فريق المدرب زين الدين زيدان. إلا أن الكرواتي يريد البقاء في العاصمة الإسبانية.

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وقال لوكا مودريتش في تصريحات لصحيفة الماركا : “بالطبع أريد البقاء في ريال مدريد لكن الأمر يعتمد على قرار النادي. أعتقد أنه لا يزال بإمكاني لعب دور مهم وأريد إنهاء مسيرتي في هنا”.

وأضاف : “ريال مدريد هو بيتي وأريد التجديد. ومع ذلك، لا أريد أن أكون مشكلة للمدير الفني، لكنني آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

وبدأ مودريتش ثلاث مباريات من الدوري الإسباني لريال مدريد حتى الآن هذا الموسم، وأكمل 90 دقيقة ضد كل من ريال بلد الوليد وليفانتي في الأسابيع الأخيرة.