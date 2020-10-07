الامارات | لاعب برشلونة الجديد: ميسي لا يتكلم الانجليزية.. ولم أفهم منه شيئا في الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة الجديد: ميسي لا يتكلم الانجليزية.. ولم أفهم منه شيئا في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب الجديد في صفوف فريق برشلونة، الأميركي سيرجينو ديست (19 سنة) القادم إلى برشلونة من فريق أياكس الهولندي أنه "لم يفهم شيئا من زميله وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي حين التقيا على أرض الملعب في مباراة إشبيلية الاخيرة بالدوري الاسباني". وقال في تصريح نقلته صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية اليوم: حتى أكون صادقا، لم أفهم منه شيئا، تحدث بأشيئا لم أفهمها، وكان الاهم اننا تبادلنا الابتسامة على أرض الملعب، وأعقتد أنه قال لي شيئا جيدا، حتى لو لم أفهمه".

وكشف ديست عن أن "ميسي لا يستطيع التحدث باللغة الانجليزية، وأن ذلك سبب صعوبة التواصل بينهما، لكنه قال إنه سيتغلب على ذلك في الفترة المقبلة". وكان ديست قد تم تقديمه بطريقة مثيرة للجدل، حيث فشل في مداعبة الكرة في التقديم الاول، واثار الفيديو سخرية واسعة في التواصل الاجتماعي، ثم خصص النادي له موعد آخر ظهر فيه بشكل أفضل. يذكر أن ديست أول لاعب أميركي في تاريخ برشلونة، وكشف عن أن مثله الاعلى ليس ميسي، بل البرازيلي رونالدينيو النجم السابق لبرشلونة.

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