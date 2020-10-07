اخبار الرياضه

جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخة الثامنه بالقليوبية

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت مديرية الشباب والرياضه في القليوبية جداول مباريات الدور الاول والثانى للفرق المشاركه في دورى مراكز الشباب النسخه الثامنة

جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية
جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية
جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية

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جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية
جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية
جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية
جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخه الثامنه بالقليوبية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    103,902

  • تعافي

    97,449

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  • وفيات

    6,001

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    36,083,208

  • تعافي

    27,172,695

  • وفيات

    1,055,286

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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