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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول مباريات دورى مراكز الشباب النسخة الثامنه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت مديرية الشباب والرياضه في القليوبية جداول مباريات الدور الاول والثانى للفرق المشاركه في دورى مراكز الشباب النسخه الثامنة
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