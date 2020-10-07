شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي للخطيب: «نفسي أشوفلك شكوى واحدة ضد تركي آل الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب محاولاته الدائمة لتصدير مشاكل لنادي الزمالك بسبب تحالفه مع ما وصفهم بمثلث الشر العتال وهشام حطب وحسن مصطفى.

وقال «منصور» كنت أتمني أن لا يتدخل «الخطيب» في الأزمة الأخيرة لتفادي أحداث فتة جماهيرية بين جمهور الناديين.

وتحدي رئيس الزمالك محمود الخطيب بتقديم شكوي واحدة ضد المستشار تركي آل الشيخ قائلأ: «نفسي اشوفلك شكوي واحدة ضد تركي آل الشيخ مثل عشرات الشكاوي والبيانات اللي ضدي وضد الزمالك».