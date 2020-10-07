شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الأزمة بين وزارة الرياضة والأوليمبية بسبب الـ17 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت حدة الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة وبين اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بسبب رفض الأخير رد مبلغ الـ17 مليون جنيه المستحقة لوزارة الشباب والرياضة وفقًا لتقرير لجنة التفتيش التي شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للتفتيش المالي والإدارة على اللجنة الأوليمبية، والذي اسفر عن وجود مستحقات للوزارة لدي الجنة 17 مليون جنيه.

وأرسلت إدارة الرقابة والمعايير والتفتيش بوزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ومطالبتها برد 17 مليون جنيه قيمة دورات تدريبية ومحاضرات لم يتم عقدها بسبب توقف النشاط خلال فترة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لمصدر مطلع فإن اللجنة الأوليمبية تواجه أزمة في رد المبلغ للوزاة في الوقت الحالي خصوصًا وأنها كانت ستقوم بإعادة نفس الدورات التدريبية في وقت لاحق بعد إلغائها بسبب جائحة كورونا.

وأثبتت لجنة التفتيش التي شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية للتفتيش المالي والإداري على اللجنة الأوليمبية وباقي الهيئات والمؤسسات الرياضية بوجود عجز مستحق للوزارة لدي اللجنة الأوليمبية يقدر بـ17 مليون جنيه عبارة عن فرق المصروفات على الدورات التدريبة والدعم الذي حصلت عليه اللجنة.

وكانت إدارة التفتيش الخارجي بالوزارة قد أطلعت الوزير على اكتشاف الأمر وأحقية الوزارة في استرداد فكلف باتباع الإجراءات القانونية وإرسال خطاب للجنة لرد المبلغ المستحق للوزارة.

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