شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يطلب التعاقد مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي النصر السعودى في التعاقد مع محمود كهربا، لاعب الأهلي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد متابعة اللاعب جيدًا خلال مشاركته مع فريقه في الدوري، كما أن «كهربا» يمتلك تجربة سابقة في الدوري السعودي، حيث لعب بقميص الاتحاد وساهم في قيادته للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت التقارير أن النادي السعودي خاطب الأهلى شفهيًا برغبته في التعاقد مع اللاعب وتم تحويل الموضوع إلى لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، لمناقشة العرض والتحدث مع بيتسو موسمياني، المدير الفني لتحديد مصير العرض.

وكان «كهربا» قد تعرض للإيقاف لفترة طويلة عقب الأزمة التي تسبب بها خلال مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.