شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب «أبوالغار» و«الشربيني» من بطولة مصر للاسكواش بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش انسحاب محمد أبوالغار ومحمد الشربيني من بطولة مصر المفتوحة المقرر إقامتها أمام الأهرامات بسبب إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة بهم.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي أن الاختبار الذي تم إجرائه للثنائي يوم الثلاثاء جاء إيجابيًا للثنائي المصري.

وكشف البيان: «لم يدخل الثنائي الفقاعة المقررة بالسفر إلى الفندق وسيعزل كلا اللاعبين أنفسهما لمدة 14 يومًا بما يتماشى مع بروتوكول الحكومة المصرية».

وأتم البيان: «هما بدون أعراض في هذه المرحلة ونتمنى لهما الشفاء العاجل».

وتقام بطولة مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش أمام الأهرامات في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر.

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