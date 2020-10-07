شكرا لقرائتكم خبر عن «حسني» يوجه الدعوة لوزير الرياضة ورئيس الأولمبية لحضور افتتاح ميدان الرماية بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية المصري، الدعوة إلى عدد كبير من المسؤولين لحضور حفل افتتاح ميدان الرماية الجديد بالمركز الأولمبي في المعادي، والمقرر الإثنين المقبل.

وتشمل الأعمال الإنشائية ميدان ضغط هواء 10متر مقسم إلى 18 حارة، حيث يتسع الميدان لاستقبال أكبر عدد من المنافسات سواء المحلية أو على المستوى الدولي.

ويقام الافتتاح بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء مجالس إدارات أندية الرماية، وذلك ضمن الاحتفالات بنصر اكتوبر العظيم.

كما وجه «حسني» الدعوة، إلى السفير السوري بالقاهرة، والسفير الإماراتي بالقاهرة، الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي، والاستاذ طارق زيدان رئيس نادي وادي النطرون والأستاذ محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام.

وأكد «حسني»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بلعبة الرماية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات، لإخراج أبطال في اللعبة لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأضاف «حسني» أن هذا الميدان يعد إنجازا جديدا ضمن خطة الاتحاد لتوسيع رقعة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل إمداد المنتخبات الوطنية بالمواهب.

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