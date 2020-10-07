شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 9 مواقف إنسانية لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موقف شهم كان بطله النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد حين أنقذ مشردًا من مضايقة عدد من الشباب قبل أن يساعده بمبلغ مالي.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد شاهد صلاح أثناء وجوده في محطة وقود مجموعة من الشباب يضايقون مشردا يدعى دافيد كرايج ليتدخل ويعنفهم قبل أن يمنح المشرد مساعدة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني.

لم يكن ذلك الموقف الإنساني الوحيد لـ«صلاح»، «المصري اليوم» ترصد أشهر المواقف الإنسانية للفرعون المصري.

1. حرص النجم محمد صلاح على زيارة طفل يدعي «يحيي» من بورسعيد مصاب بالسرطان، سارع الطفل فور رؤيته لمحمد صلاح باحتضانه، والتقط معه بعض الصور التذكارية، وأجرى معه حديث من أجل رفع روحه المعنوية ليخبره فيه بمدى قوته للتغلب على هذا العدو الخبيث.

2. حقق «صلاح» أمنية لطفل صعيدي، بعدما نشر الطفل صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي «جلابية» مكتوب عليها اسم «الدولي المصري»، ودون عليها رقم قميصه، وصلت الصورة للاعب المصري، وقام على الفور بالبحث عن الطفل حتي تمكن من الوصول اليه، وأرسل قميصه إلى الطفل الصغير، حاملاً توقيعه.

3. أهدى الفرعون المصري حذاءه وقميصه إلى الطفل السوري، خميس الجاسر، الذي فقد جزءا من ساقه في أحد التفجيرات في بلاده، ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة الطفل السوري.

4. حقق النجم صلاح حلم الطفل السوري عمار، الذي يعاني من مرض ضمور العضلات في رغبته الشديدة في مقابلة النجم العالمي، إذ كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

5. نشرت صحيفة «صن» البريطانية تواجد الفرعون محمد صلاح في إحدى محطات البنزين وشاهد بعض الأشخاص يضايقون مسنا مشردا، فتدخل على الفور وأبعدهم عن هذا الرجل، كما تحدث معهم أنه من الممكن أن يكونوا في مثل هذا الموقف.

6. حمل طفل صغير من جماهير ليفربول، لافتة طوال لقاء ليفربول وتوتنهام، كتب فيها «مو هل لي أن أحصل على التيشيرت الخاص بك»، ولم يتردد النجم صلاح في تلبية طلب الطفل، توجه عقب نهاية المباراة إلى الطفل ليمنحه التيشيرت الخاص به.

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7. فوجئ محمد صلاح بتعرض الطفل البريطاني، لويس فاولر، لنزيف في أنفه عقب اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة في محاولة منه للحاق بسيارة النجم، وعندما شاهده الفرعون المصري توقف على الفور والتقط معه العديد من الصور التذكارية، حسب «سكاي نيوز».

8. استجاب «مو» لطلب إحدى المدارس في إنجلترا، عندما تم توجيه دعوة له من أجل الحضور والتفاعل مع الأطفال الذين كانت أمنيتهم في اللقاء بنجم ليفربول، وكانت فكرة المقلب هي أن يتواجد صلاح خلف جدار، ليظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تعليقهم على مباريات بالدوري الإنجليزى، ليصابوا بمزيج من الاندهاش والسرور لمقابلتهم الفرعون وجهًا لوجه.

9. توجّه النجم محمد صلاح لزيارة الطفل، أوسكار، واحد من عشاق الفرعون المصري، وأحد مشجى الدوري الانجليزي في منزله، بعد أن كتب في واجبه المنزلي داخل كراسته مقطعا من أغنية «مو صلاح» ورسم الفرعون بجانب الأهرامات، وطلب من أمه أن تنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أمل أن يراها صلاح ويستجيب له.