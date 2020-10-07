شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك في هذه الحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يشغل باله إطلاقًا بالدخول في مهاترات اللجنة الأوليمبية بعد بيانها الأخير بإيقافه.
وأكد «منصور» أنه يتواجد يوميًا في مكتبه بنادي الزمالك لممارسه عمله والتوقيع على جميع الطلبات والأمور الإدارية الخاصة بكل قطاعات النادي.
وشدد «مرتضى» على أنه لن يرحل عن رئاسة النادي إلا في حالة واحدة وهي طلب الجمعية العمومية للنادي رحيله عن النادي.
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