شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة سلة الاتحاد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد مرعي، المدير الفني للفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة، على اختيار القائمة الأولية للفريق التي ستشارك في الموسم الجديد.

وضمت القائمة كل من: أحمد خلف بيبو، هيثم كمال، إسماعيل أحمد، رامي إبراهيم، على أحمد، ميدو طه، أدهم الصباغ، أحمد الصباغ، يوسف شوشة، أحمد عادل، مصطفى فودة، مؤمن دوجا.

يذكر أن الاتحاد السكندري نجح في التتويج بالثلاثية (دوري السوبر- دوري المرتبط- كأس مصر).