شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينفى رحيل نجميه للأهلى وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى علاء وحيد، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، ما أذُيع في إحدى القنوات الفضائية بشأن الموافقة على انتقال نجمى الفريق عبدالرحمن مجدي لصفوف نادى بيراميدز وباهر المحمدي للأهلي.

وأضاف بأن تلك الأنباء لاتمت للواقع بصلة وتهدف لإحداث بلبلة وفتنة داخل صفوف الفريق، مشددًا على تأكيد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي، مرارًا وتكرارًا على عدم التفريط في أي من القوام الأساسى في الوقت الراهن.

وواصل حديثه بأن مجلس الإدارة عازم وبكل قوة خلال الفترة المقبلة على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين آكفاء وعلى مستوى عال مع المجموعة الحالية وفقًا لترشيحات لجنة التعاقدات وبالتنسيق مع الجهاز الفنى، من أجل استعادة النتائج المميزة والعودة سريعًا للمنافسة على الألقاب بدعم من جماهيرنا العريضة في كافة بقاع الجمهورية والوطن العربى.

وناشد المتحدث الرسمي كافة وسائل الاعلام بتوخي الحرص ومراعاة المصداقية تجاه أية أخبار عن النادي الاسماعيلي خلال هذه الفتره لتجنب تأجيج مشاعر الجماهير العاشقة الفريق والتى نعلم مدى رغبتها في استمرار جميع نجومها بغية تحقيق أفضل النتائج.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لكل وسائل الاعلام وإمكانية التواصل المستمر مع الجميع لتوضيح كافة الحقائق عن الفريق.

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