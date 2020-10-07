شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين الأهلي والزمالك على ثلاثي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات جادة مع نادي الجزيرة لضم الثلاثي عمرو الجندي، رميح سامح ووليد عبدالجواد إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، دخل مسؤولو الأهلي في الصراع لضم اللاعبين الثلاثة، فيما رفع مسئوولو الزمالك قيمة اللاعبين الثلاثة إلى 10 مليون جنيه من أجل الحصول على توقيع اللاعبين وعدم انتقالهم للأهلي.