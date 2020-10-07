شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين الأهلي والزمالك على ثلاثي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات جادة مع نادي الجزيرة لضم الثلاثي عمرو الجندي، رميح سامح ووليد عبدالجواد إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، دخل مسؤولو الأهلي في الصراع لضم اللاعبين الثلاثة، فيما رفع مسئوولو الزمالك قيمة اللاعبين الثلاثة إلى 10 مليون جنيه من أجل الحصول على توقيع اللاعبين وعدم انتقالهم للأهلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر صراع بين الأهلي والزمالك على ثلاثي الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.