شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تهدد مشاركة علي معلول مع الأهلي أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تهدد عودة فيروس كورونا للانتشار واحتمالية أعادة فرض حظر التجول في البلاد مجددًا، بعد فرضه بالفعل في بلدتين، مشاركة لاعب الأهلي على معلول مع فريقه في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الوداد المغربي.

وحسب إذاعة «موزاييك» التونسية، فقد صرح والي تونس الشاذلي بوعلاق أنه من المنتظر أن يتم الاعلان عن حظر تجوّل في تونس الكبرى خلال الساعات القادمة، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي حال فرض حظر التجول، فقد يجد «معلول»، المتواجد حاليًا في تونس مع منتخب بلاده، صعوبة في مغادرة الأراضي التونسية واللحاق ببعثة النادي الأهلي في المغرب للمشاركة أمام الوداد.

وكان منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، قد استدعى على معلول لقائمة نسور قرطاج لمواجهتي السودان ونيجيريا الوديتين

ويبقى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على اتصال دائم باللاعب لمعرفة آخر المستجدات.

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