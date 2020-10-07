شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يفتتح مقرًا جديدًا في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبته في افتتاح مقر جديد له بالعاصمة الفرنسية باريس مع بداية عام 2021.

وعقد جياني إنفتنتيو، رئيس الفيفا، اجتماعًا مع إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، ونويل لو جرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس الاثنين، لمناقشة الفكرة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي أن هذه الخطوة ليست مقدمة لعودة مقر الاتحاد الدولي إلى باريس مهد الاتحاد الدولي.

وفي لقاء سابق، شارك فيه أيضًا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجريت، اتفق «ماكرون» ورئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو على مبدأ افتتاح فرع لفيفا في باريس مطلع 2021.

وتأسس الاتحاد الدولي عام 1904 عبر اتحادات فرنسا، بلجيكا، هولندا، اسبانيا، السويد، سويسرا والدنمارك لكرة القدم، ورئسه بين 1920 و1954 الأب الروحي لكأس العالم الفرنسي جول ريميه، علمًا بأن فيفا انتقلت إلى سويسرا في العام 1932.

ويتمتع فيفا بمكانة جمعية غير ربحية، برغم وصول احتياطه إلى 2،74 مليار دولار أميركي بحسب تقريرها السنوي الأخير، وهي مكانة أكثر ملاءمة من الشركات..

Advertisements