شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا بمعسكر الأسود استعدادًا لمباراتي السنغال والكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد معسكر المنتخب المغربى الذي يحتضنه مركز محمد السادس بمدينة الرباط، استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية يومي 9 و13 أكتوبر الجاري . ووفقا لتقارير صحفية مغربية، خاضت العناصر الوطنية ثاني حصة تدريبية لها استعدادا للمباراتين المذكورتين، وضمن قائمة المنتخب تواجد 20 لاعبا وهم : الحارسين ياسين بونو ( إشبيلية الإسباني) ومنير المحمدي ( هاتاي سبور التركي)، ونايف أكرد ( رين )، وغانم سايس ( وولفرهامبتون)، وحمزة منديل ( شالكة الألماني)، وعصام شباك ( مالطيا سبور التركي)، وسفيان أمرابط ( فيورنتينا الإيطالي)، وحكيم زياش ( تشيلسي الإنجليزي)، وسليم أملاح( ستاندار دولييج البلديكي)، إدريس صديقي ( فيليم2 الهولندي)، عمر القادوري(باوك سالونيك اليوناني)،ونسيم بوجلاب (شالكة الألماني)، وأيمن برقوق ( فرانكفورت الألماني)، ويوسف النصيري وزميله منير الحدادي ( إشبيلية الإسباني)، ويوسف العرابي ( أولمبياكوس ابوناني)، ومحمد غرس الله ( سالفون براتيسلافا السلوفاكي)- منير الحدادي ( إشبيلية)، ثم أشرف بن شرقي (الزمالك المصري)، وسامي ماي ( سان تروند البلجيكي) . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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