شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواقف لعب فيها محمد صلاح دور البطولة خارج الملعب: آخرها إنقاذ مشرد من التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من أفضل وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم حاليًا، إذ اكتسب شهرته العالمية انطلاقا من موهبته الكروية الكبيرة، وأصبح رمزًا للنجاح والإلهام لعدد كبير من الأطفال والشباب حول العالم، ورغم كل الشهرة التي وصل إليها إلا أن مواقفه الإنسانية المتكررة تظهر كمًا كبيرًا من التواضع جعل كثيرون يصفونه بـ«البطل» خارج الملعب أيضًا.

ويعد آخر موقف إنساني كان «صلاح» بطله هو إنقاذ مشردًا من مضايقة عدد من الشباب وتنمرهم، و تقديم مساعدة مالية له قدرها 100 جنيه إسترليني، الموقف الذي لقى صدى كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عنه العديد من الصحف الأجنبية مشيدة بأخلاق النجم المصري وكرمه وحسن تعامله مع المواقف المختلفة.

محمد صلاح ينقذ مشرد من مضايقة شابين ويمنحه مساعدة مالية

ويرصد «المصري اليوم» في هذا التقرير 9 مواقف إنسانية لـ «مو صلاح»

1-في أغسطس 2019، توقف نجم ليفربول بسيارته لالتقاط صورة مع «فاولر» البالغ من العمر 11 عام والاطمئنان عليه، بعدما اصطدم الطفل بعمود إنارة أثناء ركضه إلى جوار سيارة «صلاح» للفت نظره، وحظيت الصورة بإعجاب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواقف محمد صلاح الإنسانية

2- وفي شهر يناير من هذا العام، توقف «صلاح» في مطار دبي بعد تكريمه بجائزة محمد بن رشدان للإبداع الرياضي، ليلتقط صورة مع أحد الأطفال، ويوقع له على القميص الخاص به عندما علم رغبة الطفل في لقائه وأنه دفع 50 درهم من مصروفه الخاص ليطبع صورة نجم ليفربول على قميصه.

3- أثناء مباراته أمام ساوثهامبتون في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2017، رفع طفل لافتة حملت رسالة إلى هداف ليفربول مكتوبًا عليها:«مو صلاح هل استطيع الحصول على قميصك؟، وبعد انتهاء المباراة ذهب «صلاح» إلى الطفل وأهداه قميصه الخاص، وغرد بعدها والد الطفل على «تويتر» يشكر النجم المصري ويؤكد له أن هذا اليوم سيظل عالقًا في ذاكرة ابنه إلى الأبد.

مواقف محمد صلاح الإنسانية

4- دعا نجم ليفربول شابين إلى مقابلته، في ديسمبر 2018، بعدما انتشرت لقطات لأحدهما يشرح للآخر الكفيف كيف سجل «صلاح» هدفًا في مرمى نابولي، خلال اللقاء الذي جمعهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحدث معهما والتقطوا بعض الصور التذكارية.

5- في ديسمبر 2018، نشر هداف ليفربول صورًا له مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلق عليها قائلا: «هذه واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم.. أنا ممتن جدا لهذا اللقاء، وأتطلع إلى تكراره معكم قريبًا».

مواقف محمد صلاح الإنسانية

6- في أغسطس الماضي، قام محمد صلاح بمشاركة طفل مبتور القدمين تبادل الكرات على أرض ملعب تدريب ليفربول، إذ أظهر الطفل براعة في اللعب برأسه، خلال تدريبات صلاح مع فريقه قبل مواجهة الريدز لتشيلسي في كأس السوبرالأوروبي، وكان ذلك تابعًا لمؤسسة أطفال لذوي الاحتياجات الخاصة.

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7. في أغسطس 2019، وفي أعقاب العمل الإرهابي الذي شهد انفجار سيارة مفخخة بجانب معهد الأورام، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبرع محمد صلاح للمعهد بـ 3 ملايين دولار أي حوالي 54 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «صلاح رجل وطني، ويقف دائمًا بجوار شعبه ووطنه».

8- تبرع الفرعون المصري بمبلغ 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لشراء جهاز زراعة نخاع العظم، لمساعدة مرضى سرطان العظام، كما أكدت شبكة «يوروسبورت».

9- وفي لافتة إنسانية أخرى للنجم المصري، حرص على استقبال طفل مريض بالسرطان قادمًا من محافظة بورسعيد، والتقط الصور التذكارية معه لرفع روحه المعنوية، أثناء في معسكر منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر.