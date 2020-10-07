شكرا لقرائتكم خبر عن حضور محدود لوسائل الإعلام في نصف نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه تماشيا مع وتدابير الصحة العامة في المغرب بسبب جائحة كورونا، سيكون هناك حضور محدود ومقيد لوسائل الإعلام في مباراتي ذهاب دوري الأبطال، والأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية 2019/20، والمقرر إقامة كل منها في المغرب.

ويلتقى الاهلى مع الوداد والزمالك مع الرجاء في نصف نهائى دورى الأبطال بينما يلتقى نهضة بركان (المغرب) مع حسنية أغادير المغرب، ويلعب بيراميدز (مصر) مع حورويا (غينيا) في نصف نهائى الكونفيدرالية .

وأضاف الكاف بعد التشاور مع السلطات الصحية المحلية، وتماشياً مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي، تقرر أن يقتصر حضور وسائل الإعلام على شخصين فقط من كل فريق من الفرق المشاركة، متمثلين في المسؤول الإعلامي للنادي ومصور.

وتابع لافتًا إلى أنه لن يتم النظر إلى أي طلب اعتماد من وسائل الإعلام عدا المذكور أعلاه.

في سياق متصل، يتم التنسيق لنقل مباشر للمؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة على منصات CAF الرقمية المخصصة حتى يتمكن ممثلي وسائل الإعلام من متابعة الأنشطة الإعلامية قبل، أثناء وبعد المباريات.

فيما يتعلق بحضور مباراتي إياب دوري الأبطال في مصر، سيتم إخطار وسائل الإعلام في الوقت المناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية.

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