شكرا لقرائتكم هل ينتقل مجدي لبيراميدز والمحمدي للأهلي .. الإسماعيلي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الاسماعيلي بأن ما جاء في إحدي القنوات الفضائية بخصوص بيع عبد الرحمن مجدي لبيراميدز وباهر المحمدي للأهلي عار تماما من الصحه ولم يحدث مطلقا ،وناشد المتحدث الرسمي وسائل الاعلام فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" بتوخي الحرص والمصداقية تجاه اي اخبار عن النادي الاسماعيلي خلال هذه الفتره والتأكد من النادي فيما يخص اخباره لان ماينشر ويذاع بخصوص بعض الاخبار يثير البلبله وغضب الجماهير وهي اخبار لم تحدث من الاساس بحسب وصفه"

ويضيف وحيد :"الاسماعيلي يؤكد احترامه الكامل لكل وسائل الاعلام وتواصله المستمر مع الجميع لتوضيح الحقائق ونؤكد انه لانيه لبيع اي اعمده اساسيه للنادي لان الاسماعيلي يبحث هذه الفتره لتدعيم صفوفه وليس التفريط في اي نجم من نجومه"

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وفى وقت سابق ، أكد سيد بازوكا نجم الإسماعيلي الأسبق، أن الفريق يعاني هذا الموسم بسبب مجلس الإدارة وقلة خبراته فى التعامل مع الأزمات وقال بازوكا خلال تصريحات تلفزيونية قائلا "السماسرة يديرون الإسماعيلي وينقصه مجلس إدارة مميز يستطيع قيادة النادي خلال الفترة المقبلة و باهر المحمدي تم بيعه إلى الأهلي وعبدالرحمن مجدي إلى بيراميدز ولكن تم التكتم على هذا الأمر داخل الإسماعيلي".

وفاز فريق الإسماعيلى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد عمر الوحش لاعب الدراويش، بعد أن سدد ركلة جزاء وتصدى لها عامر عامر حارس الإنتاج، ثم اتبعها الوحش وسجل منها هدف تحقيق الفوز لفريقه واقتناص ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 38 فى المركز التاسع، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 37 فى المركز العاشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر.