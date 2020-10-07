شكرا لقرائتكم إنبي ضد الأهلي .. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية فى تاريخ الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنبي ضد الأهلي مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره انبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 32 للدوري لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع منفردا على قمة الكرة المصرية،وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم ، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ إنبي ضد الأهلي ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري في هذا الموسم، بعدما سجل 68 هدفًا حتى الآن، ويحتاج إلى تسجيل7 أهداف فيما تبقى من مباريات لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة. إنبي والأهلي والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 31 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط. إنبي ضد الأهلي ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 26 فوزًا و4 تعادلات ، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري، ويحتاج الأهلي إلى فوزين فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018 إنبي والأهلي مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره انبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 32 للدوري لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع منفردا على قمة الكرة المصرية،وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم ، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه ،إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 82 نقطة قبل مواجهة انبى.ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري في هذا الموسم، بعدما سجل 68 هدفًا حتى الآن، ويحتاج إلى تسجيل7 أهداف فيما تبقى من مباريات لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة.والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 31 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 26 فوزًا و4 تعادلات ، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري، ويحتاج الأهلي إلى فوزين فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018

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