شكرا لقرائتكم حازم إمام: خطوة واحدة تفصل زيزو الزمالك عن لقب أفضل لاعب فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب فى مصر شريطة أن يحسن من طريقة إنهاؤه للهجمات ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"لازم أحيى زيزو على اداؤه الرائع مع الزمالك فى الفترة الاخيرة ، لاعب رائع دفاعاً وهجوماً ، وينقصه فقط تظبيط الفينش بتاع الهجمات ووقتها سيحصد لقب أفضل لاعب فى مصر بمنتهى السهولة ، شوفناه فى مباراة سموحة يتألق رغم وصول المباراة للأشواط الإضافية ".

وعن صراع الزمالك بالدوري قال حازم إمام :"الناس بتطالب الزمالك يريح بعض اللاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربى وهذا صعب للغاية خاصة أن الزمالك لم يحسم المركز الثانى وبيراميدز يواصل انتصاراته لملاحقته على لقب الوصيف".

وعن صراع الهبوط قال الثعلب الصغير :" مباراة أسوان وحرس الحدود فاصلة للغاية فى حسم صراع الهبوط ، فى حالة هزيمة حرس الحدود سوف يكون أقرب الفرق المرشحة للحاق بطنطا ونادى مصر فى القسم الثانى ، بينما فوزه يعيد السخونة بين عدد من الفرق مجدداً".

ويتمسك المدير الفنى الجديد للزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو باستمرار اللاعب أحمد سيد زيزو فى صفوف القلعة البيضاء، وغلق صفحة الاحتراف الخارجى مطلقا بعد تلقى اللاعب مؤخرا عروض فى ظل تألقه وثبات مستواه فى الملعب، حتى تمكن من أن يسجل للزمالك 7 أهداف فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

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كما نجح زيزو أن يعبر بالزمالك إلى دور الـ8 بكأس مصر بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادي مصر في دور الـ 8 للبطولة.

ورفض باتشيكو احتراف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، بعدما تلقى الأخير عرضا من الدورى السعودى، بعدما ابدى باتشيكو اعجابه بمستوى زيزو في المباريات التي خاضها الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الذي تولي المسئولية مؤخرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وتحدث باتشيكو مع إدارة الكرة طالبهم ببقاء أحمد سيد زيزو ورفض أى عروض يتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق له، وهو الأمر الذى توافق مع رغبة مسئولى الزمالك الذين يفضلون بقاء اللاعب للموسم المقبل مع الزمالك.

وأشاد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.