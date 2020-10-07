شكرا لقرائتكم الهانى سليمان: "مش بخافش من السوشيال ميديا.. ندمان على إضاعة الوقت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف الهانى سليمان حارس مرمى نادى سموحة أنه أخطأ فى بعض الاوقات بإضاعة الكثير من الوقت فى المباريات ، وقال الهانى سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تألقى هذا الموسم يرجع لرغبتى فى صنع شىء مع نادى سموحة وأدين بالفضل بعد المولى للكابتن أحمد ناجى الذى ساهم فى الارتقاء بمستوايا منذ توليه مسئولية تدريب حراس مرمى سموحة".

ويضيف الهانى سليمان :"أعشق اللعب فى الفرق الجماهيرية ولا أخشى الضغوط ولا أتأثر بانتقادات السويشال ميديا ، ووجدت دعم هائل فى سموحة وكنا نطمح فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى ولكن خسرنا نقاط سهلة بدون مبرر ، ونحلم بإنهاء الموسم فى المركز الخامس حتى نشارك فى البطولة العربية فهى بطولة مميزة وسموحة يستحق الظهور فيها ".

وعن إضاعة الوقت قال الهانى سليمان :"لن أخفى سراً فلقد كنت فى أوقات سابقة بزودها أوى ولكن مع الخبرة عرفت أن دا مش صح ، هى سبب شهرتى ولكنها شهرة سلبية ، بلاقى الحكام حافظين طريقتى وقبل أى مباراة يحذرونى من إهدار الوقت ، ففى مباراة الاسماعيلى كنا فائزين وحكم المباراة جالى مع بداية الشوط الثانى وقالى بلاش تضييع وقت قولتله لأ والله مش هعمل كدا لازم أسرع الرتم فى أوقات معينة من المباريات خاصة أن لدينا عناصر مميزة لا تكل ولا تمل من الركض وراء الكرة وأبرزهم ناصر ماهر".

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وفى وقت سابق ، أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه يعلم أن اتحاد الكرة سيرفض المذكرة التى تقدم بها وطالب خلالها بإعادة مباراة فريقه الأول أمام الزمالك بدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد مشاركة إمام عاشور وإحرازه هدفًا رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة مباراة، على خلفية أحداث مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى.

وأضاف فرج عامر، فى تصريحات إذاعية، أنه لن يترك حق فريقه وسيلجأ للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل المطالبة بإعادة المباراة أو احتساب سموحة فائزًا، نظرًا لمشاركة لاعب "موقوف" فى اللقاء، قائلاً: "إذا فشلت محاولتنا سواء على المستوى المحلى أو الدولى فيكفينا شرف المحاولة، ونحن نمتلك كل المستندات التى تؤكد صحة موقفنا".

وأردف رئيس سموحة حديثه مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة أخرى ضد حكم المباراة الذى احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن جميع خبراء التحكيم أجمعوا على أنها ليست ركلة جزاء، وقمنا بتسديد رسوم تلك الشكوى والبالغة 5 آلاف جنيه.