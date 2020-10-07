شكرا لقرائتكم محمد شوقي غريب يغادر المستشفى بعد جراحة الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر اليوم محمد شوقى غريب نجم الإنتاج الحربى المستشفى بعد اجراؤه جراحة الرباط الصليبى بأحد المراكز المتخصصة بالقاهرة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز أمس الثلاثاء ، وسط حضور والده شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لدعمه والرفع من روحه المعنوية ، لاسيما أن الاصابة اللعينة داهمت اللاعب خلال مباراة حرس الحدود والتى شهدت تسجيله هدف فريقه الثاني فى مباراة إنتهت لصالح الإنتاج 3/1، قبل أن يغادر ملعب المباراة للإصابة بقطع فى الربط الصليبي بعد تقديمه موسم مميز مع الانتاج الحربى تحت قيادة مختار مختار حيث استعاد اللاعب مستواه وبات من الركائز الأساسية التى يعتمد عليه

ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بتأدية برنامجه التأهيلي خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدا للعودة للملاعب بعد خمسة شهور بحسب تأكيدات الطبيب المعالج.

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محمد شوقى غريب قدم موسماً رائعاً مع فريق المقاولون العرب دورى 2017-2018، تحت قيادة محمد عودة المدير الفنى للمقاولون آنذاك، وشارك فى جميع المباريات أساسيا ونجح فى إثبات ذاته، ما جعل إدارة المقاولون العرب توافق على تعديل عقده ومع بداية الموسم الماضى تحت قيادة علاء نبيل، تعرض لإصابة عطلت انطلاقته القوية ودخل قائمة ذئاب الجبل فى عدد من المباريات ثم جاء قراره بالرحيل لنادى إنبى فى منتصف الموسم والذى تألق معه لينتقل لصفوف الانتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم بدأت فى سبتمبر 2019 .

محمد شوقى نجل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، اعتمد على ذاته بعيدًا عن نجومية والده فى منتخب مصر أو المحلة، وبدأ محمد شوقى مشواره بقطاع الناشئين فى الاهلى ثم انتقل للشمس والمنيا قبل الانضمام للمقاولون العرب والتى شهدت ظهوره بمستوى مميز نجح من خلاله فى الانضمام لصفوف منتخب مصر للمحليين وترشيحه للعب فى المنتخب الأول أكثر من مرة ثم اللعب فى إنبى وأخيرا الانضمام للإنتاج الحربي.