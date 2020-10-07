شكرا لقرائتكم سلة الأهلى تدعم صفوفها بثنائى الجزيرة عمرو الجندي وعمر طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.
أوضح رءوف عبد القادر أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي فى مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
وقام طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الإستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي.
وانتظم الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الأهلى تدعم صفوفها بثنائى الجزيرة عمرو الجندي وعمر طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.