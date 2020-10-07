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سلة الأهلى تدعم صفوفها بثنائى الجزيرة عمرو الجندي وعمر طارق

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جدة - عمرو شويل أعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

 

أوضح رءوف عبد القادر أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي فى مقابل انتقال  أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.

 

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وقام طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة  بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الإستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق  بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي. 

 

وانتظم  الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم .

 

 

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