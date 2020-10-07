شكرا لقرائتكم معلومة رياضية.. الأسد ويلى أول تميمة تظهر فى المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عن أول تميمة للمونديال، فى كأس العالم لكرة القدم عام 1966 فى إنجلترا، وأطلق عليها الأسد ويلى، وكانت التميمة عبارة عن شكل الأسد، وهو رمز نموذجى لإنجلترا، يرتدى قميص علم المملكة المتحدة مع كلمة كأس العالم.

وشهدت هذه النسخة من المونديال عدم مشاركة جميع منتخبات قارة أفريقيا وآسيا للتصفيات المؤهلة (فيما عدا منتخب كوريا الشمالية)، اعتراضاً على سياسة الاتحاد الدولى لكرة القدم فى توزيع المقاعد.

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وتم تخصيص مقعد واحد فقط لأفريقيا وآسيا مجتمعتين (أى نصف مقعد لكل منهما)، بينما أعطت أوروبا 9 مقاعد و أمريكا الجنوبية 4 مقاعد.

وعند التفكير فى بطولة العالم إنجلترا 1966 يخطر طبعا على البال مباشرة "بيكلز" ذلك الكلب الذى ذاع صيته فى العالم بأسره بعدما تمكّن من العثور على كأس جول ريمى التى سرقت قبل بداية النهائيات، وكذلك "هدف ويمبلى" الذى سجل فى مباراة النهائى بين البلد المنظم وألمانيا الغربية كما ستظل راسخة فى الذاكرة الكروية صورة بوبى مور وهو يقود فريقه إلى المقصورة الملكية من أجل تسلم الكأس العالمية من الملكة إليزابيث الثانية ولكن هل تعلم أيضا أنه قبل خمسين سنة وخلال بطولة العالم خرجت إلى الوجود فكرة البطاقة الصفراء والحمراء.