شكرا لقرائتكم شاهد.. نجوم الزمالك فى وقفة دعم مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عدد من رموز نادي الزمالك في التوافد على الصالة المغطاة بالنادي لاستقبال لتنظيم وقفة دعم للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ظهر اليوم الأربعاء وأكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك أن كل نجوم الرياضة من أبناء القلعة البيضاء أعلنوا دعمهم ومساندتهم لمرتضى منصور رئيس النادى في ازمته مع اللجنة الاوليمبية والتى اتخذت قرارات غريبة ضد منصور.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق ان الوقفة للرياضيين ستبدأ بعد قليل ويشارك فيها كل نجوم الفرق الرياضية بكافة الألعاب وستكون داخل اسوار النادى للتأكيد على الوقوف والدعم والمساندة للمستشار مرتضى منصور الذى يقود الزمالك لنهضة رياضية وانشائية ويحقق طموحات الجماهير والأعضاء.

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وتواجد عدد من رموز الزمالك أمثال حسين السيد ، اسامة حسن ، احمد سمير ،أحمد الميرغني ، أيمن عبد العزيز ، امير عبد العزيز ، احمد عبد الرؤوف ، سعيد لطفى ، طارق يحي و تامر عبد الحميد و أحمد عبد الحليم.