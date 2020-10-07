شكرا لقرائتكم جمعية المحترفين تنهى أزمة أحمد حمدى مع الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي، حيث قام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكره لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل إنتهت الازمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا للتواجد بين صفوف الفريق.

وتلقى أحمد حمدى عرضا من نادى روبن كازان الروسى للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة، على أن يمنح العقد النادى الروسى الأولويه فى شرائه.

ووجه عبد الغني شكر خاص لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد ، كما أن الدور الرئيسي للجمعية هو حل جميع مشاكل اللاعبين مع انديتهم.

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وكان أحمد حمدى، أبدى استياءه الشديد من رفض إدارة ناديه احترافه، وقال احمد حمدي لـ " اليوم السابع "، فضلت الجونة على العديد من العروض أبرزها من الزمالك، وكان الاتفاق معهم أن يتم السماح لى بالاحتراف حال تلقى عرضا جيدا، إلا أن الكلام اختلف الآن وترفض إدارة النادى انتقالى للدورى الروسي.

ونفى نادر شوقى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى أحمد شوبير وجود مفاوضات مع بيراميدز لانتقال اللاعب احمد حمدى الى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الحالية، وأوضح أن هناك بند يمنح الأهلى أولوية التعاقد مع أحمد حمدى فقد حصلنا عليه مقابل 7 ملايين وفى حال رغبة القلعة الحمراء سينتقل اليه مقابل 14 مليون جنيه.

وشدد نادر شوقى على أن اللاعب لديه رغبة فى اللعب خارجياً ولا يفكر مطلقاً فى انتقاله محلياً الى نادى مصرى خلال الفترة الحالية.