شكرا لقرائتكم أبو طالب العيسوى يكشف عن مصير شيلونجو وإيفونا مع الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد أبو طالب العيسوى المدرب العام للنادى الإسماعيلي جماهير ناديه بالمربع الذهبى فى الموسم الجديد ، وقال العيسوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"غياب الاستقرار الفنى وعدم امتلاك اللاعبين الشباب للخبرة كان سبباً فى تراجع نتائج الاسماعيلى هذا الموسم ، ولكننا نجحنا فى النهاية فى زرع الثقة فى نفوس اللاعبين بالثلاث مباريات الاخيرة".

وتابع العيسوى:" لمسنا عودة الروح القتالية للدراويش فى المباريات الأخيرة وطالبنا اللاعبين باللعب على الفوز وإن لم يتحقق يكون التعادل فرصة متاحة للإبتعاد عن الهزائم ، وأقول للجماهير أقدر غضبكم من فكرة تنافس الاسماعيلى على الهبوط من الاساس ، ولكن انتظروا الدارويش بشكل مغاير فى الموسم الجديد ، سوف نكون فى المربع الذهبى".

ويضيف مدرب الإسماعيلى :" نعتزم إبرام صفقات قوية للدراويش سواء من خلال لجنة التعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للوصول لفريق قوى يعيد هيبة الفريق الأصفر ، ونبحث عن عناصر ذات خبرة سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى بحيث تكون إضافة قوية للدراويش".

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وعن المفاوضات مع ماليك ايفونا قال ابو طالب العيسوى :" هناك أسماء كثيرة مطروحة على مائدة المفاوضات ولكننا لن نتعجل إتمام أى صفقة فى الوقت الحالى".

وعن استبعاد شيلونجو من المباريات قال مدرب الاسماعيلى :" كان يعانى من إصابة وغاب عن ستة مباريات ولم يتدرب معنا سوى تمرين واحد ونحاول تجهيزه للمباريات المقبلة لاسيما أن لدينا إصابات وإيقافات عديدة ،وعقب مواجهة المصرى سوف نحاول الدفع بشيلونجو".

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبا الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد انتهاء إيقافهما، حيث غاب الثنائى عن مباراة الانتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري العام، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث يتوجه للأسكندرية مباشرة لإجراء تحليل رابيد تيست هناك على أن تخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الانتاج الحربى تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.