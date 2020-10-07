شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يغادر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصرى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلي الإسكندرية ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة المصرى البورسعيدي بمسابقة الدوري المحلي ، ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الفريق بمعسكر فى الاسكندرية للمباراة التى تنطلق يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة ال19 بمسابقة الدوري المحلي.

وخاض لاعبو الفريق مران استشفائى خفيف فى تمام الحادية عشر صباحا لتجنب تعرضهم للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبا الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد انتهاء إيقافهما، حيث غاب الثنائى عن مباراة الانتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

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أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري العام، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث يتوجه للأسكندرية مباشرة لإجراء تحليل رابيد تيست هناك على أن تخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الانتاج الحربى تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وتعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لجزع فى الكاحل والتى على اثرها تم استبداله خلال مواجهة الإنتاج الحربى مساء أمس ، كما تعرض محمد صادق جناح الفريق لإجهاد شديد فى العضلة الخلفية ، فيما أصيب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق بخلع فى الترقوة.

وتأكد غياب محمد صادق ومحمد هاشم ثنائى الفريق عن مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، فى إطار مؤجلات الجولة الــ19 بالمسابقة ، يأتى ذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بانتصار الفريق بهدف مقابل لاشىء.