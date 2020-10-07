شكرا لقرائتكم شاهد.. الزمالك يستعد لاستقبال رموزه في وقفة دعم مرتضي منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولي نادي الزمالك في وضع الترتيبات النهائية علي الصالة المغطاة بالنادي لاستقبال رموز ونجوم الزمالك الذين اتفقوا علي تنظيم وقفة دعم للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ظهر اليوم الأربعاء وأكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك أن كل نجوم الرياضة من أبناء القلعة البيضاء أعلنوا دعمهم ومساندتهم لمرتضى منصور رئيس النادى في ازمته مع اللجنة الاوليمبية والتى اتخذت قرارات غريبة ضد منصور.

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وأضاف نجم الزمالك الأسبق ان الوقفة للرياضيين ستبدأ بعد قليل ويشارك فيها كل نجوم الفرق الرياضية بكافة الألعاب وستكون داخل اسوار النادى للتأكيد على الوقوف والدعم والمساندة للمستشار مرتضى منصور الذى يقود الزمالك لنهضة رياضية وانشائية ويحقق طموحات الجماهير والأعضاء.

وكانت اللجنة الأولمبية قد اصدرت قرارات بوقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار مع عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.