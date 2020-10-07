شكرا لقرائتكم شاهد.. الأهلي يفتتح مجمع البنوك الوطنية في فرع زايد بـ200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الأربعاء مجمع البنوك الوطنية الكبري بفرع النادي بالشيخ زايد والذي يضم ثلاث بنوك هي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي وذلك في حضور كلا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وابراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي أعضاء المجلس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي بزايد والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. شهدت الاحتفالية حضور كلا من محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة وايمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي. ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المقام على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، ليضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء. Advertisements وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب علي توفير مجمع بنوك لفرع الشيخ زايد لما تقدمه البنوك الوطنية الثلاثة سالفة الذكر من خدمات مصرفية متعددة على أعلى مستوى متطور يناسب أعضاء النادي. وأرست المزايدة التي أجراها الاهلي في وقت سابق على البنوك الوطنية الثلاثة ، الأهلي ومصر والقاهرة، بحق انتفاع في فرع الشيخ الزايد لمدة 10 سنوات قادمة مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه.

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