شكرا لقرائتكم بلجيكا تنتظر السماح لميتنز بالانضمام إلى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنتظر بلجيكا معرفة موقف دريس ميرتنز من مغادرة إيطاليا والانضمام إلى زملائه بالمنتخب لخوض ثلاث مباريات دولية الأسبوع المقبل، وتتضمن زيارة إلى استاد ويمبلي مطلع الأسبوع.

ودخل فريق نابولي الذي يلعب له ميرتنز الحجر الصحي في منتجع قرب المدينة الإيطالية بعد إصابة اثنين بالتشكيلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الأسبوع الماضي ما تسبب في غياب الفريق عن مواجهة يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأحد.

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وقال الاتحاد البلجيكي في بيان: موقف دريس ميرتنز (33 عاماً) لا يزال غامضا ويتوقف على قرار السلطات المحلية وفقا لإجراءات كوفيد-19 في نابولي.

وتلتقي بلجيكا مع ساحل العاج في مباراة ودية في بروكسل يوم الخميس ثم تواجه إنجلترا في ويمبلي يوم الأحد وآيسلندا في ريكيافيك يوم الأربعاء المقبل بدوري الأمم الأوروبية.

وأعلنت إسبانيا بالفعل أن فابيان رويز، زميل ميرتنز في الفريق، الذي استدعته لمواجهة البرتغال وديا بجانب مباراتين بدوري الأمم لن يتمكن من الانضمام للتشكيلة بسبب ظروف الحجر الصحي.