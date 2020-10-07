شكرا لقرائتكم تخفيض تكاليف أولمبياد طوكيو بأكثر من 280 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف منظمون يوم الأربعاء أن ألعاب طوكيو الأولمبية التي تأجلت للعام المقبل ستشهد إجراءات لخفض التكلفة وتوفير 30 مليار ين ياباني (283 مليون دولار).
وبعد تأجيل الأولمبياد في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عمل المنظمون على خفض التكاليف وتشمل تقليص عدد المشاركين من غير الرياضيين وتغييرات في مراسم تسليم الشعلة.
وكان تقدير طوكيو الأصلي لتكلفة دورة الألعاب الأولمبية 2020 يبلغ 734 مليار ين (6.7 مليار دولار) عندما تم التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب في 2013 وتمت الدعوة لأولمبياد مضغوط.
ولكن النقاد قدروا أن اليابان قد تنتهي في نهاية المطاف بدفع 3 تريليونات ين، وهو أكبر بكثير من التقديرات الأولية.
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